Alcaldía de Maracaibo promueve la paz con murales en toda la ciudad

Ante las amenazas expresas del Gobierno de los Estados Unidos de atacar al pueblo venezolano, Maracaibo demuestra una vez más, su ímpetu y carácter pacifista con la elaboración de un mural por la paz, que se exhibe en la entrada del Terminal de Pasajeros de la ciudad, en pleno casco central.

Douglas Andrade, gerente de gira de la Alcaldía de Maracaibo detalló, “hoy en toda Venezuela se elaboran murales llenos de color para decirle al mundo que hemos salido una vez más a las calles a defender la paz”.

El mural elaborado por la Brigada muralista y paisajista “Salvador Allende”, muestra figuras asimétricas que representan los íconos de la ciudad; “aquí está el Lago, el Puente, la Virgen de Chiquinquirá; todo lleno de mucho color porque eso somos; color, alegría esperanza y paz”, dijo Andrade.

Hasta ahora la Brigada Muralista ha creado cerca de 16 murales en distintos puntos de la ciudad, en aras de seguir con el embellecimiento de la capital marabina, como parte de las políticas del alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino.

Los marabinos no quieren guerra

Miriam Soto, transeúnte indicó, “nosotros solo queremos paz, ¿quién puede querer guerra, qué venezolano puede querer que estemos en guerra? Solo queremos tranquilidad y armonía”.

Otro marabino Jesús Cárdenas, dijo por su parte, “aquí solo queremos paz. No estoy de acuerdo con las ideas de que seamos blanco de guerras y ataques, somos un pueblo que no está acostumbrado a los conflictos”.

Este lunes 6 de octubre el Gobierno de Venezuela alertó sobre amenazas de ataques con explosivos a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, ante ello el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue enfático al declarar que han advertido sobre una gran amenaza de falsa bandera en la sede diplomática; señaló que ante este panorama han reforzado las medidas de seguridad en el lugar.