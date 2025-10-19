Alcaldía de Maracaibo participó activamente en la 25° Caminata por la Vida de Famac

Una marea rosa inundó las calles de Maracaibo este 19 de octubre en el marco del día mundial contra el cáncer de mama, la Alcaldía de Maracaibo, en coordinación con la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac), participaron en el desarrollo exitoso de la XXV Caminata por la Vida para educar, prevenir y apoyar la lucha contra el cáncer de mama.

La caminata de 10km inició su ruta y culminó en el parque Vereda del Lago, con un recorrido alegre y vistoso por las avenidas El Milagro, Bella Vista (desde Plaza Él Ángel), pasando por la sede de Villa Carmen donde la Alcaldía de Maracaibo tenía su Punto Rosa, siguiendo hasta llegar a la Plaza de la República, cruzando en 5 de Julio y bajando nuevamente para conectarse con la avenida El Milagro,

Ana Clara Barboza de Di Martino, primera dama y directora general de Desarrollo Social, participó activamente en el desarrollo de esta actividad, fomentando la conciencia y la prevención: “La lucha contra el cáncer de mama es importante para cada una de las mujeres que vivimos en esta ciudad. Así que mujer, cuídate, somos la base fundamental de Maracaibo y de la sociedad”.

Esta actividad tuvo el respaldo de organismos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Salud Maracaibo, Instituto Municipal del Deporte, Dirección de Seguridad Ciudadana y clínicas móviles, quienes garantizaron la seguridad de los ciudadanos presentes durante la caminata.

En el Punto Rosa, ubicado en Villa Carmen, la primera dama del municipio y todo el equipo de la alcaldía de Maracaibo dispuso de una tarima, globos rosados, para desarrollar una bailoterapia que se mantuvo activa durante todo el recorrido de las participantes, a quienes se les entregó a medida de su paso hidratación, y unos detalles preparados por la Dirección de Desarrollo Social.

Por otro lado, Ramón Felipe Colina, director encargado de cultura de la Alcaldía de Maracaibo, destacó la importancia de estos actos y la participación familiar. “La cultura de la salud debe estar presente y la alcaldía, siguiendo las políticas del presidente Nicolás Maduro, el gobernador, Luis Calera, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, realiza estas caminatas para sensibilizar a toda la sociedad sobre la prevención del cáncer de mama”.

A lo largo del recorrido, varios puntos estratégicos ayudaron con hidratación y sesiones de bailoterapia, fortaleciendo el compromiso de todos por una ciudad libre de cáncer de mama.

Obdulia Rosa Álvarez, sobreviviente de cáncer, compartió su alegría por acudir a esta caminata que espera repetir cada año: “Como sobreviviente doy gracias a Dios por estar sana, agradecida por esta iniciativa y espero repetirlo cada año”.