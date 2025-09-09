Alcaldía de Maracaibo liberó tramo vial inundado en el casco central de la ciudad

La dirección de infraestructura de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo desplegó equipos multidisciplinarios en la avenida Libertador para liberar el paso vehicular que estuvo obstaculizado a causa de la inundación que ocasionó el agua de lluvia y la obstrucción de cloacas y tuberías de aguas servidas en ese punto del casco central de la ciudad.

Para atender la eventualidad el Alcalde Giancarlo Di Martino habilitó camiones tipo Vacuum para remover el agua estancada en la vía del distribuidor Jesús Enrique Lossada, posteriormente maquinaria pesada retiró los desechos sólidos acumulados en las tanquillas de aguas servidas y cuadrillas de limpieza sanearon el espacio por donde transitan miles de marabinos diariamente.

El Director de Infraestructura de la Alcaldía de Maracaibo, Giovanny Marzocca, supervisó los trabajos de adecuación y mantenimiento de la red de aguas servidas del tramo abordado para confirmar que el agua fluyera libremente por los drenajes y evitar nuevas inundaciones en la vialidad.

Por su parte, la ciudadanía que circula y labora en el casco central de Maracaibo agradeció la oportuna y rápida atención del gobierno municipal para liberar este tramo de la avenida y normalizar las actividades cotidianas. En tal sentido Alexander Ochoa usuario de transporte público, expresó lo difícil que es caminar por este lugar cuando está inundado, los buses no tienen donde estacionarse para recoger pasajeros y nos ensuciamos con el barro, gracias a la Alcaldía por atender el problema”, comentó.

Asimismo, los comerciantes reconocieron la pertinente labor de los equipos del Alcalde Di Martino. Al respecto María Cristina González dijo que la acumulación de agua de lluvias en la avenida Libertador perjudica la actividad comercial e hizo un llamado a la colectividad para tomar conciencia y no arrojar desperdicios a las alcantarillas.

Igualmente, Yelitza Pirela comerciante del casco central resaltó que “la nueva gestión de Di Martino atiende continuamente las actividades diarias en el centro de Maracaibo y estas acciones lo demuestran, en menos de 24 horas nos quitaron la laguna que se formó en la avenida y permitió que los carros y la gente circulara libremente", puntualizó.