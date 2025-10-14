Alcaldía de Maracaibo lanza programa oftalmológico “Santa Lucía” para niños de seis a ocho años

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Desarrollo Social, lanza el programa Santa Lucía “Viendo con esperanza a Maracaibo”, plan piloto dirigido a los niños escolares, con edades comprendidas entre seis y ocho años, en una alianza con la empresa privada Opticolor, como parte de la responsabilidad social.

El programa lo encabeza la primera dama de Maracaibo y directora de Desarrollo Social, Ana Clara Barboza de Di Martino, quien agrupó un equipo gubernamental conformado por el Centro de Desarrollo de Calidad Educativa del Estado Zulia (Zona Educativa), Fundación Red de Bibliotecas (Fundabiblioteca), el Centro Oftalmológico del Hospital Universitario, Dirección de Educación y Asuntos Universitarios, Cruz Roja, Fundanis, Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (Caipa) y Dirección Municipal de Salud, conformando así una red de apoyo interinstitucional en alianza con la empresa Opticolor.

El programa consiste en brindar atención a los pequeños de seis a ocho años con problemas de salud visual realizándoles el diagnóstico y entregándoles lentes de manera gratuita, un plan que abarca las 18 parroquias de Maracaibo, cuyo piloto inicia con dos grandes unidades educativas por parroquia.

La primera dama del municipio explicó que este trabajo en conjunto con la empresa Opticolor estima poder entregar entre 150 y 200 pares de lentes mensuales, una vez culminada la primera etapa de captación y evaluación de los casos.

No se va a quedar en una detección temprana; la idea es cerrar el círculo de atención otorgándole los lentes. Trabajamos para nuestro futuro, trabajamos para nuestros pequeños ciudadanos, que son la parte más hermosa que tenemos, no solo en casa, sino también en nuestras sociedades. La idea es que sea una mirada puesta con esperanza para Maracaibo. Queremos ayudarlos con los problemas visuales que puedan presentar en esta etapa tan temprana de su vida”, agregó la directora de Desarrollo Social.

Indicó que la fase inicial arrancó este martes 14 de octubre, con una capacitación hacia los docentes que conforman las 36 escuelas de 18 parroquias de Maracaibo, dictada por un equipo de la empresa Opticolor, titulada “Guía para Docentes: Detección Temprana de Ametropías en Educación Inicial”.

La primera dama explicó que el propósito del taller es capacitar a los docentes para que actúen como primer filtro en la detección de posibles dificultades visuales en sus alumnos. Una vez identificados los casos, un equipo de las Clínicas Móviles de la alcaldía de Maracaibo realizará las evaluaciones oftalmológicas, y los niños recibirán sus lentes gracias al aporte del porcentaje de responsabilidad social de la óptica.

A raíz de los síntomas, ustedes nos darán una cantidad de niños posibles para que nuestros oftalmólogos puedan evaluarlos y remitir los casos al laboratorio para la fabricación de sus lentes. Queremos contribuir con este grano de arena para que nuestros niños inicien su etapa de lectura como debe ser”, destacó la funcionaria.

Docentes: los ojos que detectan a tiempo

Durante la jornada, Silvia Boscán, oftalmóloga pediatra de la red de Clínicas Móviles y ambulatorios municipales, resaltó el papel fundamental de los docentes en la detección temprana de problemas visuales.

Ustedes, maestros y maestras, que pasan buena parte del día con esos pequeños y los acompañan en su aprendizaje, son nuestros ojos. Pueden darnos la información a tiempo para ayudar a los más vulnerables”, afirmó.

Lucía Gallardo, docente de la Escuela Bolivariana Cosme González, dijo que le pareció “excelente pues mientras más capacitación adquirida tengan los docentes de Venezuela para visualizar las dificultades de los pequeños me parece maravilloso porque a muchos niños que no leen bien sus padres no tienen las maneras de llevarlos a hacer un examen y mucho menos lentes, por eso esta iniciativa del alcalde Giancarlo Di Martino es excelente, lo felicito por preocuparse así por nuestros niños y niñas”.