Alcaldía de Maracaibo instala nuevos semáforos digitales en 15 intersecciones de la avenida Bella Vista

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma), avanza con la instalación de los nuevos semáforos con pantallas digitales en los principales corredores viales de la ciudad.

Este martes 7 de octubre inició con la instalación en la avenida 4 Bella Vista, en donde se intervendrá en sentido casco central hacia la avenida El Milagro, en una acción articulada bajo los lineamientos del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, el alcalde Giancarlo Di Martino y el poder popular.

El presidente del Imtcuma, Rafael Lárez, informó que la instalación de los nuevos semáforos de pantallas digitales con tecnología Diodo Emisor de Luz (LED), arrancó en la calle 89E con Av. 4 Bella Vista y abarcará 15 intersecciones de la ciudad.

Lárez recordó que estos trabajos son la continuación de la instalación los primeros paneles de semáforos LED en la intersección de avenida Universidad con Cecilio Acosta, el pasado sábado 4 de octubre. +

El Imtcuma priorizará los corredores que nos arrojó el estudio de tránsito vial que se hizo sobre los puntos con mayor tráfico vehicular. De esta manera, actualizaremos más de 250 semáforos para un aproximado de 50 intersecciones en la ciudad de Maracaibo”, indicó.

También detalló que estos equipos LED brindan la posibilidad de mejorar la visibilidad, abarcando un ángulo de 90 grados, que regulariza el brillo de acuerdo al horario haciéndose más intenso por las noches para el confort de los conductores y adaptándose a la luz del día.

Estos semáforos además cuentan una vida útil de 50.000 horas y una alta eficiencia energética, siendo mucho más amigable con el ambiente”, recalcó Lárez

Asimismo, recordó que cuentan con un sistema de conteo regresivo y adaptación al tráfico, dando como resultado una mejora en la experiencia vial tanto para usuarios que manejan diversos tipos de vehículos como para los transeúntes marabinos.