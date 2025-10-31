Alcaldía de Maracaibo inicia operativos de inspección a instalaciones de red de gas de comercios nocturnos

La Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado para el Suministro de Gas e Infraestructura de Maracaibo (Sedegas) llevó a cabo un exhaustivo operativo de inspección a las instalaciones de la red de gas de comercios que laboran en horarios nocturnos, iniciando en la parroquia Coquivacoa, como parte de las políticas de seguridad de los servicios públicos promovidas por el Alcalde Giancarlo Di Martino.

El propósito central del operativo es la realización de visitas técnicas para inspeccionar la red de gas interna de los locales. El personal de Sedegas verificó rigurosamente que las instalaciones cumplan con los materiales adecuados y protocolos de seguridad exigidos según la norma, salvaguardando así la integridad del personal y de los usuarios.

En caso de detectar incumplimiento en las instalaciones se procederá al levantamiento de una notificación de riesgo, iniciando un proceso de seguimiento obligatorio en la base de datos del Sedegas, hasta cumplir con los protocolos exigidos.

Durante el desarrollo del operativo de inspección el equipo del Sedegas concientizó y orientó a los comerciantes a actualizar sus datos y estar al día con los servicios municipales, promoviendo la inscripción en el Sistema Integrado de Gestión de Administración Tributaria (Sigat), y ofrecieron apoyo técnico sobre cómo optimizar las instalaciones de gas para cumplir con la normativa vigente en materia de gas.

Estos operativos se entenderán a todas las parroquias de la ciudad en locales comerciales diurnos y nocturnos cumpliendo el compromiso de la gestión del alcalde Di Martino de asegurar la prestación eficiente y segura de los servicios públicos en el municipio.