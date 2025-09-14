Alcaldía de Maracaibo inicia Jornada "Soy Venezolano": entrega actas de nacimientos extemporáneas

En la primera jornada de identidad "Soy venezolano", la Alcaldía de Maracaibo otorgó 43 actas de nacimiento extemporáneas y extrahospitalarias a niños y niñas de la parroquia Ildefonso Vásquez, del municipio Maracaibo.

Ana Clara Barboza de Di Martino, directora de Desarrollo Social de la Alcaldía de Maracaibo, durante la actividad realizada en la Plaza para Todos, precisó que "después del derecho a la vida, la identidad es lo más importante, porque nos permite ser parte del Estado y visibles ante las autoridades”.

Un equipo de trabajo logró darle identidad a una población infantil, en una labor conjunta donde participaron la Dirección Regional del CNE, la Coordinación de Registros Civiles Municipales, el Consejo de Protección y Desarrollo Social de la Alcaldía.

La primera dama, quien estuvo acompañada del acalde Gian Carlo Di Martino, refirió que en las comunidades indígenas hay muchos casos de nacimiento extemporáneo y extrahospitalarios.

Precisó que el extemporáneo es cuando un niño no es presentado en un lapso de 90 días, como lo establece la ley y transcurren dos, tres, cinco, ocho y nueve años sin ese registro, por diversas causas. Mientras que los extrahospitalarios son los atendidos por parteras, cuyo nacimiento no tenían cómo acreditarlo, pero la ley prevé esos casos.

La directora de Desarrollo Social agregó que "la intención es visibilizar a nuestros niños y niñas que no tienen su acta de nacimiento, garantizar sus derechos e incrementar la tasa de escolaridad".

La jornada también contó con el acompañamiento de la Coordinación de Registros Municipales. Su titular, Yraima Díaz, explicó que 43 niños de sectores como 12 de Julio y San Juan fueron atendidos gracias al trabajo con consejos comunales y jefes de calle.

Díaz recordó que no existen multas por registrar a un niño fuera de los 90 días y que el proceso es gratuito. “Lo primero es acudir al Consejo de Protección y luego al registro parroquial. ¡No dejemos a nuestros niños sin derecho a la educación!”, dijo.