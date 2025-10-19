Alcaldía de Maracaibo impulsa censo para comerciantes del casco central este 21 de octubre

La Alcaldía de Maracaibo, a través del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), iniciará este martes 21 de octubre un censo dirigido a los comerciantes del casco central, con el propósito de organizar y regularizar la actividad económica en zonas como Las Playitas, Las Pulgas y el Callejón de los Pobres.

El superintendente del Sedemat, Óscar Urdaneta, explicó que se han sostenido reuniones con comerciantes para coordinar esta jornada de registro y actualización de datos.

Por su parte, Rafael Valcarcel, director del Instituto Municipal de Capacitación y Educación Ciudadana (Imcec) y enlace de la Alcaldía con los comerciantes formales e informales, informó que el censo se desarrollará por instrucciones del alcalde, Dr. Giancarlo Di Martino, con el acompañamiento del equipo técnico del Sedemat.

“En el Callejón de los Pobres ya se han contabilizado más de 1.333 comerciantes, quienes se están organizando para recibir a los funcionarios y actualizar su información, requisito fundamental para iniciar el pago de los impuestos municipales”, señaló Valcarcel.

Asimismo, indicó que cada caso será evaluado individualmente y contará con acuerdos de convenimiento aprobados por la Superintendencia, con el fin de incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Período del censo

El censo y la jornada de actualización se realizarán desde el martes 21 hasta el viernes 24 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, mediante un operativo organizado por tandas de trabajo y con el apoyo de la unidad móvil del Sedemat.

Valcarcel también destacó que se están ejecutando actividades de inspección y organización en diferentes mercados y zonas clave del centro de la ciudad, con el objetivo de actualizar el registro tributario y mejorar el orden comercial.

“Estas acciones forman parte de una estrategia de participación activa entre la Alcaldía y los comerciantes para consolidar un casco central ordenado y digno, capaz de recibir a más de 100 mil personas que transitan diariamente por la zona, especialmente durante la temporada decembrina”, agregó.

Rehabilitar los mercados populares

El intendente Oscar Urdaneta anunció que la Alcaldía también trabaja en un plan de rehabilitación de los mercados populares, comenzando con los de Alto Jalisco y Corito, bajo la coordinación de la licenciada Karen Fuenmayor. Este proyecto contempla la restauración de infraestructuras, techos y baños, espacios que han permanecido deteriorados durante años.