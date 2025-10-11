Alcaldía de Maracaibo expende más de siete toneladas de alimentos en La Chamarreta

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo a través de la Dirección General de Alimentos, benefició a unas 2 mil familias de La Chamarreta y sectores aledaños de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, con el expendio de más de 7 toneladas de alimentos.

Así lo informó Gelson Carrillo, director general de Alimentos de la Alcaldía quien detalló que la jornada permite a los beneficiarios adquirir productos de la cesta básica y otros artículos a precios que permiten un ahorro del 40%.

Son jornadas que desarrolla el alcalde Giancarlo Di Martino para que las familias de toda la ciudad tengan acceso a sus productos a precios realmente asequibles”.

Entre los rubros expendidos estuvieron productos cárnicos, lácteos, víveres, hortalizas, medicamentos, entre otros.

Indicó el funcionario que la aceptación de las jornadas ha sido tan positiva que pasaron de una a dos jornadas por semana.

Emprendedores locales activos

Destacó Gelson Carrillo la participación activa del sector económico y productivo con la incorporación a la jornada de más de 20 emprendedores que tienen el mercado popular bolivariano de la Alcaldía, como una vitrina para ofrecer sus productos y trabajos.

Kimberli Díaz, emprendedora afirmó, “esto es una ventana para nuestro sector y nos permite ofrecer productos y servicios a la colectividad, es maravilloso y esperamos poder seguir asistiendo a estas jornadas”.

Atención médica gratuita

La jornada que tuvo lugar en la cancha deportiva de La Chamarreta, contó además con clínicas móviles de la Alcaldía, desde donde se ofreció atención médica integral gratis, a través de la Dirección Municipal de Salud, incluyendo la entrega de medicinas.

En esta oportunidad Farmapatria también se incorporó a la jornada de Mercado Popular con medicamentos de tipo antihipertensivo, antialérgico, entre otros.

Darwin Vásquez, gerente estadal de Farmapatria, indicó “estamos agradecidos con el alcalde Giancarlo Di Martino y la Primera Dama, Ana Clara de Di Martino por el apoyo para estar acá; es la primera vez que participamos en las jornadas de la Alcaldía y la idea, es poder trabajar de manera conjunta para darle calidad de vida a la población”.

Carmen Freneyí, beneficiaria dijo, “vine a comprar pollo, huevos, vegetales, hortalizas, café; todo aquí porque los precios son razonables, vale la pena visitar estas jornadas”.