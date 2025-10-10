Alcaldía de Maracaibo entrega 1128 nomenclaturas de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante

La Alcaldía de Maracaibo, por intermedio de oficina municipal de tierras, entregará 1128 nomenclaturas correspondientes a residentes de varios sectores de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

La información la suministró Miguel Silva, intendente urbano de Maracaibo, precisó que este sábado 11, se dignifican las siguientes comunidades: Villa Baralt sector 1, Barrio Villa Luna, Barrio San Miguel Arcángel I y II, Urbanización de la Chamarreta en los sectores 2,3,4 y 5, Barrio Ancon Bajo, Barrio Piedra de Luna, Barrio Dios del Sol Amado. Conjunto residencial Piedra del Sol y Barrio Santa Isabel.

Destacó el intendente urbano que es la primera gran entrega que se hace en la gestión del alcalde Giancarlo Di Martino, orientado a dignificar la ciudad y los sectores populares que no tenían acceso a este trámite.

Explicó Silva que con la nomenclatura todos esos usuarios formalizarán el acceso a los servicios públicos como electricidad, gas y agua.

Anunció Miguel Silva que “en los próximos días, se harán entregas de títulos de tierras en otras comunidades; el gobierno municipal con apenas 60 días de gestión ha realizado un gran esfuerzo para actualizar el trabajo atrasado que encontramos y la meta es realizar jornadas mensuales”.

Entre las labores que han cumplido están las reinspecciones, abordajes a varias zonas populares de la ciudad para dignificarlos, “como ha dicho el alcalde. Vamos a apoyar al pueblo, a servirle y acompañarlos para hacer posible su incorporación plena en el desarrollo urbano de la ciudad”.