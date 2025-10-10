El diario plural del Zulia


Alcaldía de Maracaibo entrega 1128 nomenclaturas de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante

Destacó el intendente urbano que es la primera gran entrega que se hace en la gestión del alcalde Giancarlo Di Martino, orientado a dignificar la ciudad y los sectores populares que no tenían acceso a este trámite
Redacción Versión Final
La Alcaldía de Maracaibo, por intermedio de oficina municipal de tierras, entregará 1128 nomenclaturas correspondientes a residentes de varios sectores de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

La información la suministró Miguel Silva, intendente urbano de Maracaibo, precisó que este sábado 11, se dignifican las siguientes comunidades: Villa Baralt sector 1, Barrio Villa Luna, Barrio San Miguel Arcángel I y II, Urbanización de la Chamarreta en los sectores 2,3,4 y 5, Barrio Ancon Bajo, Barrio Piedra de Luna, Barrio Dios del Sol Amado. Conjunto residencial Piedra del Sol y Barrio Santa Isabel.

Destacó el intendente urbano que es la primera gran entrega que se hace en la gestión del alcalde Giancarlo Di Martino, orientado a dignificar la ciudad y los sectores populares que no tenían acceso a este trámite.

Explicó Silva que con la nomenclatura todos esos usuarios formalizarán el acceso a los servicios públicos como electricidad, gas y agua.

Anunció Miguel Silva que “en los próximos días, se harán entregas de títulos de tierras en otras comunidades; el gobierno municipal con apenas 60 días de gestión ha realizado un gran esfuerzo para actualizar el trabajo atrasado que encontramos y la meta es realizar jornadas mensuales”.

Entre las labores que han cumplido están las reinspecciones, abordajes a varias zonas populares de la ciudad para dignificarlos, “como ha dicho el alcalde. Vamos a apoyar al pueblo, a servirle y acompañarlos para hacer posible su incorporación plena en el desarrollo urbano de la ciudad”.

