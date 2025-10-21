Alcaldía de Maracaibo despliega su personal de fiscalización ambiental en todas las parroquias

La alcaldía bolivariana de Maracaibo desplegó todo un personal de fiscalización del Instituto Municipal del Ambiente (IMA) a fin de crear conciencia promoviendo el cumplimiento de las ordenanzas municipales y las normativas ambientales, como parte de las acciones que forman parte del plan de saneamiento ambiental que impulsa el alcalde Giancarlo Di Martino, con el objetivo de garantizar una ciudad más limpia, ordenada y sostenible para todos.

El presidente (e) encargado del Instituto Municipal de Ambiente, Janner Pérez, informó que es muy importante que en cada parroquia se conozca y se respete la ordenanza municipal ambiental vigente, en su artículo 2, que establece que la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente son de utilidad pública e interés general. “Por tal motivo Maracaibo está siendo blindada en materia ambiental, siguiendo instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino”.

Pérez señaló que se establecen medidas correctivas en el bienestar de la ciudad y que la fiscalización ambiental se ejecuta en horarios diurnos y nocturnos, para realizar la supervisión y captar infractores que, sin ningún tipo de recato, arrojan desechos sólidos, escombros en calles y avenidas, y que además originan daños en las aceras y asfalto por botes de agua descontrolados.

También se refirió a los establecimientos de comida rápida y restaurantes quienes deben seguir normas inherentes al ambiente. “Maracaibo tiene dolientes y seguimos trabajando para enrumbar lo establecido en el plan de la Patria que ha promulgado el Presidente Nicolás Maduro”, apuntó.

IMA imparte talleres de educación ambiental en el oeste de Maracaibo: “Guardianes de la Tierra”

A la par de la supervisión en las diferentes parroquias de la ciudad para la detección de infractores, el IMA también se encuentra desarrollando talleres de educación ambiental, apegados a la “Gran Misión Madre Tierra”, iniciativa del Gobierno Nacional para la recuperación ecológica y la mitigación del cambio climático. Por tal motivo el Instituto Municipal del Ambiente organizó un ciclo de 4 talleres en dos parroquias del municipio Maracaibo, Francisco Eugenio Bustamante y Venancio Pulgar, denominado “Nuestra Huella en el Planeta”.

Janner Pérez, presidente (e) del IMA, aseguró que se trata de un esfuerzo y logro educativo, ya que la institución visita las unidades educativas, “comenzando con el mes de octubre con diversas actividades ambientales que ya tenemos programadas”.

Desde la Gerencia Ambiental del IMA se escogió un grupo especialista en el tema ambiental para dictar los talleres, vinculados al plan de formación educativa “Guardianes de la Tierra”, respaldado por la gestión del alcalde Giancarlo Di Martino.

Guberto Ocando, gerente de Ambiente del IMA, dijo que las parroquias escogidas en el oeste de Maracaibo, ocuparon un lugar prioritario por considerar que forman parte de una población numerosa e indicativa de requerimientos o instrumentos de conservación, “las unidades educativas donde se dictaron los talleres fueron el Centro de Educación Especial Maestra Ligia de Rojas, Unidad Educativa Nacional Br. Rafael Escandela, Unidad Educativa Luis Beltrán Ramos y la Unidad Educativa Especial Maestro Tomás Rafael Jiménez”.