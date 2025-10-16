Alcaldía de Maracaibo despejó calle obstruida y colector colapsado en el barrio Andrés Eloy Blanco

En tiempo récord, la Alcaldía de Maracaibo destapó un colector de aguas servidas colapsado desde hace seis años, que obstruía por completo una calle en el barrio Andrés Eloy Blanco, parroquia Cecilio Acosta, al oeste de la ciudad.

Por la obstrucción de la tanquilla de aguas negras se acumularon desechos que impedían la circulación de vehículos en la calle 99 del mencionado sector, diagonal a la edificación conocida como "El hospitalito".

La queja sobre esta montaña de escombros fue planteada por los vecinos al director del despacho de la Alcaldía, Gianluigi Di Martino, durante una megajornada de mercados populares que realizó la municipalidad en la zona, el miércoles 15 de octubre.

Ese mismo día, solo horas después de ser recibido el reclamo vecinal, el funcionario –siguiendo instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino y tras hacer una inspección del área- ordenó el envío de personal y maquinarias para despejar la vía y resolver el problema del colector colapsado.

Respuesta inmediata

Al sitio se presentaron cuadrillas de trabajadores y maquinarias del Instituto Municipal del Aseo Urbano (Imau) y del Instituto Municipal del Ambiente (IMA), que solucionaron de forma inmediata el problema que aquejaba a las comunidades desde hace años.

El presidente del Imau, Joemel Robles, dijo que esta iniciativa forma parte de las labores conjuntas que viene realizando el instituto a su cargo junto al IMA.

Además de atender el problema específico en la calle 99 de "Andrés Eloy Blanco", equipos adscritos a la Alcaldía de Maracaibo se encuentran realizando recolección de desechos sólidos en playones de basura de la parroquia Cecilio Acosta, en Gallo Verde y la prolongación de la Circunvalación 2.

Gente que resuelve

Teníamos más de seis años con el problema de esa cañada, la basura y el colector, que ocasionaban inundaciones a las casas de varios vecinos”, dijo Maribel Fernández, jefa de la Ubch Eduardo Emiro Ferrer. “Le damos las gracias al alcalde Giancarlo Di Martino; él prometió que iba a solventar el problema y lo hizo. Como dice su slogan: es gente que resuelve”.

“Esto es una muestra de la articulación de los cuatro niveles de Gobierno: Ejecutivo nacional, Gobernación, Alcaldía y Poder Popular”, destacó, por su parte, Asmerio Millano, enlace del Psuv en la parroquia Cecilio Acosta.

Agradecemos a nuestro alcalde, Giancarlo Di Martino, por haber realizado una jornada social para toda la comunidad, y de una vez aprovechamos para plantearle la problemática que viene afectando este sector por más de seis años con un colector que tapaba la calle”, dijo el dirigente comunal.

“Esto era un desastre y el alcalde Di Martino dio una respuesta inmediata. Como dice él mismo, es gente que resuelve porque acabaron con un problema que tenía muchos años”, añadió Millano.