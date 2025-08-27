Alcaldía de Maracaibo censará organizaciones religiosas

Para atender y acompañar todas las expresiones de fe en la ciudad, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo presentó oficialmente la Dirección de Cultos y Religiones.

Al frente de este nuevo organismo municipal fue designado Luisber Gómez, quien se desempeñó como coordinador regional de asuntos religiosos del Zulia.

En rueda de prensa ofrecida en el Museo Luis Chacón, Gómez indicó que la dirección tiene como misión “convocar a todos los líderes religiosos del municipio, conformar mesas de trabajo y establecer una planificación que permita desarrollar políticas integrales en materia de libertad de culto”.

Censo de organizaciones religiosas

El funcionario anunció el inicio de un censo municipal con el fin de establecer un registro todas las expresiones de fe presentes en Maracaibo.

El objetivo es contar con un diagnóstico real del comportamiento religioso en la ciudad, conocer el estado legal de cada institución y detectar necesidades de infraestructura y formación”, explicó Gómez.

Metas de la nueva dirección

Gómez explicó que la Dirección de Cultos y Religiones tendrá como finalidad acompañar y asesorar a pastores, ministros y líderes religiosos en temas legales y administrativos, para que se ajusten al marco jurídico venezolano.

El artículo 59 de nuestra Constitución garantiza la libertad de culto en el país, siempre que las prácticas religiosas no afecten la integridad física de ninguna persona. Nuestro objetivo es facilitar las herramientas para que estas organizaciones funcionen de forma correcta y representativa de sus miembros”, señaló.

El nuevo ente también brindará asesoría legal y administrativa para la constitución de asociaciones civiles religiosas, en coordinación con la Dirección General para Instituciones Religiosas y Cultos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

Certificación de ministros

Como parte de las iniciativas de la nueva dirección municipal, se impulsará un proceso de certificación de ministros de cultos, orientado a fortalecer los conocimientos jurídicos, administrativos y legales de las organizaciones que estos lideran.

Además, se pondrán en marcha programas educativos mediante convenios con las misiones Robinson, Ribas y Sucre, buscando que los templos no solo sean espacios de desarrollo espiritual, sino también de formación académica y ciudadana.

Diversidad religiosa en Maracaibo

Luisber Gómez dijo que en Maracaibo funciona un número aproximado de 7.000 iglesias cristianas; algunas de las cuales lo hacen sin estar legalmente registradas. La nueva dirección pretende brindarles acompañamiento para formalizar su estatus jurídico, insistió Gómez.

El instituto planea prestar apoyo a las diversas expresiones religiosas y creencias en Maracaibo, como la Iglesia católica, el Islam, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y Testigos de Jehová; entre otras.

Nos proponemos garantizar que todos los cultos sean atendidos de manera equitativa e inclusiva, asegurando que cada expresión de fe se sienta representada a través de esta dirección”, enfatizó Gómez.

Para concluir, Gómez dijo que su rol estará enmarcado en las estrategias impulsadas por el alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino para fortalecer el vínculo entre el gobierno local y el sector religioso.