Alcaldía de Maracaibo avanza en la recuperación de cementerios de la ciudad

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, continúa avanzando en la recuperación de los espacios de la ciudad, entre ellos los cementerios que se encontraban en un verdadero estado deplorable, siendo focos para la ocurrencia de delitos.

Los marabinos ya pueden ver el cambio en los camposantos donde reposan sus seres queridos, gracias a los trabajos que a través del Servicio Desconcentrado de Cementerios Municipales de Maracaibo (SEDECEMA), se vienen desarrollando con el plan de recuperación y embellecimiento de los cementerios de la ciudad.

Alfonso Cedeño, presidente del Sedecema, dijo que esta semana se realizó una visita de inspección al Cementerio San Sebastián para verificar su estado y comenzar en la intervención de desmalezamiento, poda de altura, recolección de desechos sólidos y pintura.

Igualmente informó que en el Cementerio San José las cuadrillas municipales ejecutaron un intenso trabajo de recolección de 4 toneladas de desechos, saneamiento y pintura en el interior del cementerio, contribuyendo a la recuperación de este espacio.

Indicó que siguiendo las instrucciones del alcalde Giancarlo Di Martino, las labores también se extendieron al Cementerio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la avenida La Limpia, donde se llevaron a cabo una limpieza integral con recolección de desechos sólidos, logrando un avance significativo en el orden y la salubridad del lugar.

Finalmente, en el Cementerio El Cuadrado, se dio inicio a los trabajos de pintura exterior, mejorando así la fachada y la apariencia general del camposanto.

Cedeño manifestó que seguirán implementando acciones de limpieza, y sobre todo un ordenamiento de todo lo que significa las gestiones que deben no realizar los dolientes a la hora de dar cristiana sepultura a sus familiares. “Con estas acciones el alcalde Di Martino reafirma su compromiso de dignificar estos espacios manteniéndolos limpios y ordenados, un esfuerzo constante para el bienestar de los marabinos”.