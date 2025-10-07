Alcaldía de Maracaibo aplica Plan Integral de Mantenimiento Vial y Demarcación en el casco central

El pasado domingo la alcaldía de Maracaibo, realizó un operativo de mantenimiento vial y demarcación en el casco central de la ciudad con los equipos del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo (Imtcuma) en coordinación con el Instituto Municipal de Ambiente (IMA) y la Dirección de Infraestructura, abocados en la avenida Libertador.

El presidente (e) del Instituto Municipal del Ambiente, Janner Pérez, informó que, simultáneamente a los trabajos de mantenimiento y demarcación que realiza el Imtcuma y la Dirección de Infraestructura, se encuentran realizando operativos de limpieza y saneamiento constantes en el casco central de Maracaibo, “y de forma permanente en las noches”, apuntó.

Pérez detalló que la línea de acción es siempre operativa, considerando la afluencia peatonal y vehicular en el casco central de la ciudad, y que además es dinámica por la cantidad de trabajadores informales que allí operan.

“En esta oportunidad se trató de un esfuerzo mancomunado ya que el alcalde Giancarlo Di Martino está concentrado en mantener la ciudad en óptimas condiciones ambientales, recuperando espacios que por años se mantuvieron desatendidos”.

Agregó que la Alcaldía de Maracaibo trabaja para que la ciudad luzca radiante, que es importante que la colectividad tome conciencia, “que respeten la ordenanza ambiental, que es muy clara en cuanto a obligaciones y además muy específica a la hora de aplicar sanciones. No es justo que se viva en anarquía. Tenemos dispuestos operativos de fiscalización, como resguardo de áreas y para ello grupos de hombres y mujeres del IMA están en la calle para orientar a quienes incurren en desacato. Estamos muy pendientes. Cuiden las áreas que rescatamos, recuerden que el esfuerzo es de todos y que somos garantes del buen vivir como lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro”.