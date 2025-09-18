Alcaldía de Maracaibo activa líneas de emergencia ante lluvias en la ciudad

La Alcaldía de Maracaibo informó este jueves a través de su cuenta oficial en Instagram sobre la activación de varias líneas de emergencia, en respuesta a las intensas lluvias que han azotado la ciudad desde la madrugada.

El incesante aguacero, acompañado con tormentas eléctricas, ha puesto en alerta a los cuerpos de prevención y seguridad municipal. Ante esta situación, la municipalidad reiteró su compromiso con la atención ciudadana y habilitó números telefónicos directos para reportes y solicitudes de ayuda.

Los números difundidos por la Alcaldía son los siguientes:

Protección Civil: 0414-1479763

Bomberos de Maracaibo: 0414-1479760

Polimaracaibo: 0412-3533150

Dirección de Seguridad Ciudadana: 0414-1479755

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar transitar por zonas de alto riesgo y reportar cualquier eventualidad relacionada con desbordamientos, caídas de árboles, postes eléctricos u otras situaciones de emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado mayores incidentes, pero equipos de rescate y funcionarios policiales se mantienen desplegados y monitoreando la situación y brindar asistencia inmediata.