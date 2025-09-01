Alcaldía avanza un 80 % en trabajos de recuperación del parque Vereda del Lago

Un 80 % de avance registran los trabajos de recuperación que la Alcaldía de Maracaibo ejecuta en el Parque Vereda del Lago, ubicado en la avenida El Milagro, informó la ingeniera Jeimy Andreína Petit, directora encargada del Servicio Desconcentrado Parque Vereda del Lago.

“Nos hemos encontrado con un parque muy deteriorado, pero trabajamos día y noche para devolverle su esplendor a este importante pulmón de Maracaibo”, expresó Petit.

‎La funcionaria reiteró que la meta es alcanzar la recuperación total del parque antes de cumplirse los 100 días de gestión del alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino. “Nuestro objetivo es devolverle a los marabinos un espacio digno, seguro y agradable”.

Recuperación integral del parque

‎Con una extensión de 65 hectáreas, el plan de rehabilitación contempla varias áreas clave: desde el embellecimiento de los espacios públicos hasta la mejora de la infraestructura.

En cuanto a la iluminación, detalló que se han recuperado 55 torres de 24 metros de altura, cada una equipada con seis reflectores, de las cuales cerca del 80 % ya se encuentran operativas.

Además, se han instalado 48 postes para iluminar la isla central y las áreas vehiculares, junto con postes peatonales en las caminerías internas, con el fin de ofrecer mayor seguridad a los visitantes.

‎La directora también destacó la creación de una cuadrilla de más de 50 salserines que se encarga de la limpieza y recolección de desechos en horario nocturno, una vez que el parque cierra sus puertas.

“Trabajamos desde las seis de la tarde hasta las dos o tres de la mañana y no nos retiramos hasta que el parque quede impecable, para que los caminadores que llegan desde las cuatro y media de la mañana disfruten de instalaciones limpias y ordenadas”, afirmó Petit.

Los trabajos también incluyen pintura de brocales, demarcación de estacionamientos y reparación de asfaltado en zonas puntuales.

La cascada ya está operativa

En materia de recreación, la fuente cascada ubicada detrás de los parques infantiles de la zona 3 ya fue rehabilitada y se encuentra totalmente operativa, y se han rehabilitado seis parques infantiles nuevos.

Pettit aseguró que un proyecto posterior incluye la colocación de barandas perimetrales en los parques infantiles para mayor seguridad. Además, se incorporarán guardaparques certificados para garantizar el resguardo de las instalaciones y la protección de los niños.

‎Respecto a la baranda costera, Petit informó que, de los 1.100 metros lineales existentes, solo faltan 133 metros por reparar, y que ya se están ejecutando los trabajos para completar su recuperación.