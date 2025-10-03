Alcalde Gian Carlo Di Martino entrega remodelada plaza San Rafael en Maracaibo

Con música, danzas y actividades recreativas, la plaza de San Rafael, ubicada en la urbanización del mismo nombre detrás de la bomba El Turf en la Circunvalación Dos de Maracaibo, fue oficialmente entregada a la comunidad tras su remodelación por el alcalde Gian Carlo Di Martino.

El acto se realizó alrededor de las 6:00 de la tarde de este jueves 2 de octubre y contó con trampolines, actividades deportivas, gaitas y una jornada llena de alegría, en la que familias de la parroquia disfrutaron de las nuevas instalaciones.

Durante el evento, Janner Pérez, presidente del Instituto Municipal del Ambiente (IMA) de la Alcaldía de Maracaibo, destacó la importancia de esta y otras intervenciones:

“El alcalde Gian Carlo Di Martino entrega esta plaza recuperada no solo para el disfrute de todos los habitantes de esta parroquia, sino de toda la ciudad. Hoy estamos entregando tres plazas: la plaza San Rafael, la plaza Paul Harris en 5 de julio y, en la parroquia Santa Lucía, la plaza Luis Hómez, como parte de tres espacios que se entregan para el disfrute y el esparcimiento de todos los ciudadanos de esta ciudad”, señaló.

Pérez añadió que esta acción beneficia a múltiples comunidades: “Es por eso que podemos decir que tres parroquias de Maracaibo están siendo atendidas con tres espacios, que el alcalde recupera y entrega para el disfrute de todos los habitantes de Maracaibo”.

Con esta iniciativa, la Alcaldía continúa impulsando la recuperación de espacios públicos para fortalecer la recreación, el deporte y la convivencia comunitaria en la ciudad.