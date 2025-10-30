Alcalde Di Martino entrega financiamiento a proyectos aprobados en Consulta Nacional de la Juventud

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, entregó el financiamiento a los proyectos aprobados en la primera Consulta Nacional de Proyectos de la Juventud.

Arnoldo Olivares, diputado (e) a la Asamblea Nacional (AN), por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y director general de la Alcaldía, detalló que la entrega de recursos se circunscribe a las políticas de acompañamiento e impulso hacia el sector juvenil de la ciudad, con un enfoque renovado, que adelanta el alcalde Di Martino.

Precisó que Dirección General de la Alcaldía, formalizó la entrega de las asignaciones en un acto realizado este jueves 30 de octubre, en el Centro Deportivo Patria Joven, como parte del acompañamiento a la juventud marabina.

Hay recursos para el segundo proyecto

Anunció el director general que, por instrucciones del máximo jefe municipal fueron aprobados los recursos para financiar una segunda fase de proyectos aprobados en la segunda Consulta Nacional de la Juventud.

En ese sentido el parlamentario destacó, “esta decisión refuerza el compromiso de la Alcaldía con las demandas de los jóvenes y con la ejecución de iniciativas que impacten de forma positiva en la comunidad”.

Agregó que con la nueva inyección de recursos para los proyectos elaborados por la juventud, desde la Alcaldía de Maracaibo se reafirma la voluntad de convertir las propuestas ciudadanas en realidades tangibles, para transformar a Maracaibo en una aún más inclusiva y con mayores oportunidades para todos, afirmó.

Fitcom: inversión para el desarrollo y participación comunitaria

Durante la entrega del financiamiento fue anunciada la creación además, del Fondo de Inversión Territorial Comunal de Maracaibo (Fitcom), a través del cual se financiarán inversiones públicas en las zonas que presenten menos desarrollo, agregó el también funcionario municipal.

Aseveró, “Con el Fitcom desde la Alcaldía de Maracaibo, fortalecerá la democracia participativa y el desarrollo local con una gestión comunal eficiente”, apuntó el parlamentario nacional. Insistió en que la idea es construir un territorio más sostenible, equitativo y con profundo sentido de pertenencia.