Alcalde Di Martino: “Con Maracaibo Emprende se apoya la producción nacional en Feria de la Chinita

El talento marabino, de los municipios del estado Zulia y del resto del país es impulsado a través de la Alcaldía de Maracaibo, en la edición número 59 de la Feria Internacional de la Chinita, con la iniciativa “Maracaibo Emprende”, sin costo de inscripción.

Este innovador programa que nace de la gestión del alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, se desarrollará del 14 al 18 de noviembre, en la Vereda del Lago, en el Parque Monumental “Ana María Campos” y en la Plaza de la República, y forma parte de las actividades en ocasión de la feria en honor a la Patrona de los zulianos, la Virgen de Chiquinquirá.

Así lo explicó el alcalde Di Martino, durante la rueda de prensa del Comité de Feria, liderado por su presidente Omar Enrique, con la presencia del gobernador del Zulia, Luis Caldera, entre otras personalidades.

Tres espacios para mostrar el talento

En este sentido, el máximo jefe municipal recalcó: “Es un evento que va desde el día 14 al 18 de noviembre en la Vereda del Lago, Parque Monumental Ana María Campos y Plaza de la República, y el objetivo es impulsar y visibilizar el talento de los emprendedores de Maracaibo, del estado Zulia y del país”.

Enfatizó que esta iniciativa que, además, promueve y dinamiza la economía local y regional, se materializa mediante el trabajo en conjunto que desarrollan los cuatro niveles de gobierno, “aquí esto se logra gracias a la coordinación entre gobierno nacional, regional municipal y poder popular”.

El alcalde Di Martino destacó que uno de los aspectos más importantes y que hace trascendente a la Feria de la Chinita lo es “que esta fiesta mariana de fe es un espacio donde además se conjugan el arte, el talento y la cultura”, concluyó.

Alianza institucional

El máximo jefe municipal detalló que, como instituciones aliadas para la materialización de “Maracaibo Emprende”, están por el gobierno nacional: Emprender Juntos y Fonaem; por Gobernación del Zulia: Fonfidez y Secretaría de Cultura, y, por la Alcaldía de Maracaibo: Desarrollo Económico, Turismo, Sedevel, Sedepar, Tranvía, Sami, Siace y Cultura.

Di Martino, como jefe municipal, informó que fue habilitado un link de registro para todos los emprendedores que estén interesados en participar en las diversas áreas como artesanía, textil, comercio y gastronomía.

Asimismo, queda a disposición de la colectividad los contactos para tramitar la participación, los interesados podrán hacerlo a través de la línea telefónica 04226665544, instagram @mcboemprende.ve y por el correo: [email protected]