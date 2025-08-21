Alcalde de San Francisco Héctor Soto intervino el Bulevar Virgen de Coromoto

El Alcalde de San Francisco, Héctor Soto, avanza con el plan de embellecimiento y recuperación de espacios públicos con la intervención del Bulevar Virgen de Coromoto, donde se realizan labores de demarcación y pintura de brocales, ornato y colocación de luminarias solares en la calle 171, desde la Redoma de Agua en La Coromoto.

El trabajo incluye la limpieza del espacio, la preparación de las áreas, la demarcación y pintura de los brocales, así como la instalación de luminarias solares a lo largo de toda la calle 171, mientras que las cuadrillas de la Alcaldía se mantienen activas en otras secciones del Bulevar, dando continuidad a las acciones de saneamiento, ornato y ordenamiento urbano que impulsa la municipalidad.

En esta primera fase se instalarán aproximadamente 300 farolas solares, desde la Redoma de Agua hasta el Farmatodo de La Popular. Estas lámparas led cuentan con sensor de movimiento, son resistentes al agua, polvo y sol, y ofrecen una duración de hasta 12 horas, lo que permitirá mayor seguridad y visibilidad en las vías y aceras peatonales.

Estas labores forman parte del Plan Cayapa Integral de los Servicios Públicos, impulsado por el Alcalde Héctor Soto, con el propósito de consolidar espacios más ordenados, seguros y agradables para el encuentro ciudadano en San Francisco. Además, estos trabajos benefician a los comercios y comerciantes que operan en la vía principal, mejorando la visibilidad y seguridad en el Bulevar Virgen de Coromoto.