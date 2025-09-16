“Actuó la mano de Dios, no hubo fallecidos": Presidenta del Clez sobre explosión en San Francisco

La presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Magdely Valbuena, se pronunció sobre la explosión ocurrida el pasado jueves 11 de septiembre en una fábrica pirotécnica del municipio San Francisco, hecho que generó alarma en la población zuliana.

En ese evento actuó la mano de Dios, porque ocurrió en San Francisco pero lo sentimos en el municipio Maracaibo, no hubo ningún fallecido”, afirmó Valbuena, destacando la magnitud del siniestro y el impacto que tuvo en varias zonas cercanas.

‎La parlamentaria resaltó la rápida reacción de las autoridades regionales: “Por supuesto el Ejecutivo regional, Luis Caldera, casi de manera inmediata se apersonó al sitio y convocó a todo el equipo de secretario y secretarias para colocarlos a disposición de lo que allí estaba aconteciendo, y que pudiese tomarse medidas de atención”.

‎En cuanto a la atención a los heridos, explicó que “la Secretaria de Salud se presentó en el momento, fueron remitidas a hospitales algunas personas que podían estar afectadas. Gracias a Dios los niveles de afectación fueron mínimos, pero había que tomar precauciones".

‎Asimismo, indicó que "los bomberos de Maracaibo, San Francisco e incluso La Cañada llegaron al sitio en tiempo récord y lograron apagar el incendio generado”.

‎Valbuena añadió que se realizó una inspección en la zona afectada: “Hicieron un diagnóstico de las familias afectadas, vivienda por vivienda para saber los daños ocasionados”.

‎Finalmente, adelantó que el Clez conformó una comisión para determinar la situación legal de la empresa.‎