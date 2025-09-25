Acordonan la Iglesia Santa Bárbara en Maracaibo por daños estructurales tras sismos de este #24Sep

Después de la intensa actividad sísmica registrada este miércoles en el Zulia y otras regiones del país, los efectivos de seguridad continúan en alerta para atender los posibles daños causados por el temblor.

En el casco central, los alrededores de la iglesia Santa Bárbara, se mantienen acordonados por funcionarios policiales luego de las afectaciones presentadas en la estructura tras el movimiento telúrico.

En el lugar todavía se puede apreciar parte de los escombros que cayeron del templo, así como algunas grietas en la fachada.

Hasta el momento la movilidad por la zona no presenta ninguna interrupción y las autoridades se mantienen en el sitio para resguardar la estructura.

La Iglesia Santa Bárbara, conocida por su valor histórico y religioso, ha sido punto de encuentro de miles de feligreses a lo largo de los años. Por ello, su afectación ha generado preocupación entre los habitantes de la zona y de la comunidad católica en general.