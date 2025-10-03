Abrazo en Familia celebra su 35 aniversario en Maracaibo

La Arquidiócesis de Maracaibo celebra la 35 edición de la Campaña Abrazo en Familia, una iniciativa impulsada por la Conferencia Episcopal Venezolana a través del Centro de Laicos, Familia y Juventud, y que tiene como propósito evangelizar y fortalecer las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad en los hogares venezolanos.

La mañana de este viernes 3 de octubre se realizó una rueda de prensa en el Palacio Arzobispal, Salón de Los Tronos, ubicado en el casco central de Maracaibo, donde se promovió la unidad y la espiritualidad familiar en tiempos de desafíos sociales.

El Presbítero Carlos Quiva, asesor del Secretariado de la Pastoral Familiar, destacó la importancia de esta campaña para impulsar la unidad familiar desde la Arquidiócesis de Maracaibo, enfatizando que la familia es el núcleo esencial para la construcción de una sociedad más solidaria y esperanzadora.

Asimismo, la campaña se desarrolló bajo el lema “Familia, camino de esperanza para la iglesia y la sociedad”, acompañada por cinco temáticas centradas en vivir la esperanza como motor de transformación.

Durante el acto, los coordinadores generales de la campaña presentaron la agenda de actividades para este año, entre ellas destacan los talleres de formación para agentes de pastoral, dirigidos tanto a equipos parroquiales como a docentes de escuelas arquidiocesanas y otras instituciones educativas afiliadas a la Avec. La intención es lograr un alcance que cubra todos los rincones de la Arquidiócesis, fortaleciendo la convivencia y el compromiso espiritual en las familias.

La coordinación de la campaña está a cargo del Secretariado de la Pastoral Familiar de Maracaibo, representado por los esposos Jhon y Dubraska de Revilla, junto a los coordinadores de la escuela para padres, el matrimonio Reyber y Magdelis de Parra. Su trabajo refleja un compromiso activo con la formación y el acompañamiento de las familias, reafirmando la pastoral familiar como un pilar fundamental para la Iglesia y la sociedad venezolana.

El Padre Juan Navarro expresó que es importante abrazar y abrazarnos porque a través de ellos hacemos una expresión, en nuestros sentimientos o en nuestras emociones y son importantes. Así que en familia es importante esta campaña porque quiere es unir a la familia con este año de la esperanza. Hizo una invitación a que todas las familias nos unamos a esta campaña un abrazo en familia, dijo el Padre Juan Navarro

“Ninguna familia nace de extra terrestre, todos nacemos del seno de la familia es la cuna de la sociedad que común mente decimos y el Papa León lo ha reafirmado, desde la familia se nutre toda la sociedad, de aquí viene el hermoso lema de los santos”, “Familia que reza unida permanece unida”. Entonces el abrazo en familia es una oportunidad para vivir la unión de la familia desde el abrazo y desde la oración, Expresó el Padre Carlos Quiva.