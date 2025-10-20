A sus 94 años, enfermera venezolana recibe la Medalla Florence Nightingale internacional

La enfermera María Teresa Párima, de 94 años, ha sido distinguida con la Medalla Florence Nightingale, el mayor reconocimiento internacional otorgado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) a profesionales de la enfermería que han demostrado una dedicación excepcional al servicio humanitario.

Con una trayectoria de 74 años ininterrumpidos en la Cruz Roja Venezolana, Párima se ha convertido en un símbolo de vocación, liderazgo y compasión. Su trabajo en el Hospital Carlos J. Bello, en Caracas, ha dejado una profunda huella en generaciones de enfermeros, voluntarios y profesionales de la salud.

El galardón reconoce no solo su incansable labor en la atención de los más vulnerables, sino también su compromiso ético y humano, valores que han guiado su carrera desde sus inicios.

“Gracias, querida Párima, por tu vida de entrega al cuidado de los más necesitados”, expresó la institución en un comunicado, resaltando que es la primera vez que una enfermera venezolana recibe esta distinción.

A sus 94 años, María Teresa Párima continúa trabajando activamente, demostrando que el verdadero espíritu de servicio no conoce de edades ni de límites. Su ejemplo sigue inspirando a todo el personal de salud del país y más allá de sus fronteras.