400 mujeres ambientalistas del IMA listas para la jornada médica integral

Un total de 400 mujeres ambientalistas (salserinas) trabajadoras del Instituto Municipal de Ambiente (IMA) serán beneficiadas con dos días de jornada integral que realizará la alcaldía de Maracaibo este lunes 27 y martes 28 de octubre, para cerrar el mes rosa en la lucha contra el cáncer de mama.

La jornada organizada por la Dirección de Desarrollo Social, en conjunto con el IMA y Fundasalud Maracaibo, es parte del esfuerzo que se lleva a cabo para honrar a todas esas mujeres trabajadoras, luchadoras que salen a la calle a ejercer la labor de cambiarle el rostro a Maracaibo.

Janner Pérez, presidente (e) del IMA, informó que se trata de una iniciativa de la primera dama del municipio y directora de Desarrollo Social de la Alcaldía, Ana Clara Barboza de Di Martino, como parte de las actividades que este despacho ha desarrollado en el Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama.

La jornada médica se realizará en el Ambulatorio Maracaibo Norte, ubicado en las instalaciones de Plaza Para Todos, a partir de las 8:00 de la mañana donde el personal de Fundasalud, Desarrollo Social, Sistema Municipal de Salud, Instituto para la Mujer y el IMA, estarán trabajando en sinergia para desarrollar una actividad que va en beneficio de este importante grupo de mujeres.

Pérez se refirió a la importancia que tiene “cumplir con los controles médicos necesarios para detectar a tiempo cualquier anomalía. El cáncer de mama se puede detectar a tiempo, por ello es vital el autoexamen y un chequeo médico oportuno. Hay que aprovechar esta noble causa, recuerden que la gestión de nuestro alcalde Giancarlo Di Martino es humanista, y una de sus prioridades es el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras”.

Alcaldía avanza con las jornadas de salud.

Por su parte la presidenta de Fundasalud Maracaibo, Tania Mesa, dijo que es la quinta jornada integral de pesquisa de cáncer de mama y cuello uterino que llevará a cabo la Alcaldía de Maracaibo y se contará “con atención médica oncológica y quien lo amerite, posteriormente, se remitiría para realizar estudios avanzados. Las clínicas móviles estarán activas también para brindarles atención médica general y pesquisa de hipertensión de estas mujeres que se esfuerzan a diario por mantener limpia a Maracaibo”.